"Look Back" de Stereo Grand, la découverte belge de la semaine sur LN Radio

Tout ce beau monde n'a pas chômé depuis cinq ans. Le groupe annonce un nouvel album pour le printemps de cette année : It's Alright. Celui-ci jettera un regard sur le monde en plein bouleversement à travers des titres comme "Tunnels&Caves", "Age of Glory" ou "Look Back".

Le disque est présenté comme lumineux, avec des textes ciselés, des mélodies entêtantes et des harmonies vocales complexes. En atteste "Look Back", le premier single à venir tâter le terrain sur les ondes radio. C’est la découverte belge de la semaine sur LN Radio, à écouter tout au long du mois de janvier. Un titre indie pop comme on en demande plus car il vous donne la banane malgré sa thématique. Il démontre que la mélancolie n’est pas forcément un sentiment triste. Pour Stereo Grand, c’est même ce qui fait ce que nous sommes et c’est un excellent remède pour se soigner. La chanson parle du fait que souvent on ne réalise qu’aujourd’hui combien nous étions heureux par le passé. Se souvenir de ces moments procure un sentiment étrange mais aussi agréable. Comme corollaire à tout cela, on oublie aussi de constater combien nous pouvons être heureux dans le présent également. Bref, Stereo Grand nous invite à nous remémorer tous ces souvenirs qui nous redonnent le sourire et à profiter du temps présent qui plus tard fera partie de ces instants agréables dont on se souviendra avec bonheur.