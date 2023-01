Il succède aux chansons de Cabrel, Soprano ou le taulier Jean-Jacques Goldman. On peut d’ailleurs reconnaître d’autres Enfoirés – en plus d’Amir, Garou, Jennifer et Patrick Bruel – participant à l’hymne 2023 intitulé “Rêvons”.

Après deux ans sans pouvoir faire de concerts, les Enfoirés vont enfin retrouver leur public le 12 janvier à Lyon. L’occasion pour la troupe de soutenir l’association des Restos du Cœur.