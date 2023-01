"Salvatore Adamo souffre d’un hématome sur une corde vocale provoquant une aphonie temporaire. Il ne peut donc pas chanter", a annoncé Caramba spectacles. Programmé le 20 janvier à Barcelone, Salvatore Adamo devra probablement annuler d'autres dates promotionnelles.

L'Italo-Belge de 79 ans va sortir un album le 27 janvier prochain intitulé "In French Please". Suite à la demande de son médecin, Adamo ne peut plus chanter et doit même parler le moins et le plus bas possible.

Selon le Parisien, le chanteur avait déja subi une opération des cordes vocales en 2019. Il avait annuler sept concerts et observer trois mois de silence.