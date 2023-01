Deux dates de concert exceptionnelles pour Angèle en 2023

Ce ne sont pas les seules dates de la Belgique en terre nord américaine puisqu’elle va tourner là-bas Du 6 avril au 6 mai, elle se produira Vancouver, Seattle, Québec, Montréal, Boston et New York. Au total 8 dates dont une affiche d’ores et déjà complet à New York.

Ensuite, Angèle poursuivra son petit bonhomme de chemin à Londres et à Amsterdam avant d’attaquer la saison des festivals. Elle est attendue chez nous au Core dont la deuxième édition est programmée les 27 et 28 mai à Bruxelles.

Notez encore que Christine and the Queens alias Redcare est aussi programmée à Coachella pour l’édition 2023.

Avant Angèle, c’est Stromae qui s’est produit déjà à quatre reprises à Coachella. Deux fois : en 2015 et l’an dernier. Le Maestro fait aussi le “forcing” pour s’imposer outre-Atlantique. On l’a vu dans le Late Show de Jimmy Fallon, ainsi qu’au gala du MET à New York.