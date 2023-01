Un conte de fées XXL pour le rappeur Jul : il a signé un partenariat avec l’OM

Où s’arrêtera-t-il ? Non content d’être le plus gros vendeur de l’histoire du rap en France et de battre record sur record – depuis le mois d’août, il fait jeu égal avec Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et Mylène Farmer au rang des artistes ayant le plus de disques triple platine dans l’histoire de la musique en France –, le rappeur marseillais vient de signer un somptueux contrat. Un partenariat avec L’OM !