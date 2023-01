Les Solidarités dévoilent les premiers noms de leur affiche avec du lourd

Les organisateurs ont dévoilé les premiers noms de leur affiche et il y a du très lourd au programme, notamment avec BigFlo&Oli. Les frangins toulousains seront sur scène le samedi 26 août. La veille, c’est Zazie qui se produira à Namur en exclusivité pour la saison des festivals, tout comme Camille Lellouche qui se lance en 2023 dans sa première grosse tournée. Vous la connaissez comédienne et humoriste. Elle est aussi chanteuse. On rappellera qu’elle a remporté la Victoire de la musique de la Meilleure chanson originale l’an dernier en compagnie de Grand Corps Malade avec le titre “Mais je t’aime”. The Magician et l’étonnante Mentissa seront aussi à l’affiche ce jour-là. La jeune belge est partout. Non seulement dans les programmations des festivals mais aussi sur d’autres fronts. Elle est nommée aux Victoires de la musique et elle a rejoint la troupe des Enfoirés !

Le samedi 26 août, outre BigFlo&Oli, le trio hip-hop 47ter se produira, en exclusivité lui aussi, aux Solidarités pour présenter son nouvel album à paraître au printemps. Suzane et Rori, autre phénomène belge du moment, sont également annoncés.

Le dimanche, Les Solidarités accueilleront Louise Attaque qui est de retour avec un nouvel album après six années de pause, mais aussi, et en exclusivité à nouveau, Tamino. Celui que nos voisins français surnomment le Jeff Buckley belge aura à cœur de montrer qu’il n’usurpe pas la comparaison.

Autre nom dévoilé pour le 27 août, celui d’Adé. L’ex-chanteuse de Thérapie Taxi, qui a écrit pour Benjamin Biolay, Louane et Nolwenne Leroy, présentera son audacieux album dans lequel elle mélange avec succès pop, chanson française et influences typiquement américaines.

Une affiche très hétéroclite ? Oui et c’est assumé, même revendiqué par les organisateurs qui pour cette neuvième édition du festival inaugurent un nouveau site, celui d’Ecolys, sur les hauteurs de Namur.

Question tarifs, ils annoncent des prix calculés au plus juste, l’objectif des Solidarités n’étant pas de faire du profit mais d’arriver à l’équilibre budgétaire. Le pass 3 jours est à 79 euros (en nombre imité. Sinon, c'est 89 euros). Le billet pour une journée est à 49 euros, sauf si vous avez moins de 18 ans, auquel cas vous ne payez que 39 euros. Et c’est gratuit pour les moins de 12 ans. Attention, un ticket adulte acheté donne droit à deux tickets enfants gratuits.