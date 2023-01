Clash Shakira-Piqué : une tiktokeuse accuse l’artiste de plagiat ! (VIDÉOS)

”Je crois que Shakira s’est inspirée de ma chanson “Solo tú” pour créer sa session avec Bizarrap”, dénonce Briella, démonstration à l’appui. Sa chanson est sortie il y a six mois. Si sur Spotify elle ne compte “que” 300 000 écoutes, sur TikTok, elle a enregistré un succès nettement plus important. Ensemble, les différents extraits représentent entre 3 et 10 millions de vues. Un chiffre auquel il convient d’ajouter plus de 3 millions de vues sur YouTube.

Briella est tombée de sa chaise en écoutant le morceau de Shakira, artiste dont elle est fan. Sur les réseaux sociaux, elle écrit : “Je ne veux pas créer de problèmes, je suis une fan absolue de Shakira, et en vérité, je suis sous le choc, je ne sais pas quoi faire.” Dans leurs avis, ses fans jugent qu’il y a bien plagiat et qu’une plainte devrait être déposée.

Pour l’heure, Shakira n’a pas encore réagi à ce nouvel épisode dans la guerre qu’elle livre à son ex. Gerard Piqué non plus. Peut-être va-t-il s’afficher avec Briella ou lui proposer un contrat puisqu’il s’est fait une habitude de réagir aux attaques de son ex-femme.

À vous de vous faire une idée avec les deux chansons :