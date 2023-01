Ces six artistes d'horizons différents viennent rejoindre l'affiche du festival, déjà composée de Sofia Gabanna, Thundercat, BNXN et Black Sherif. Une affiche qui convainc visiblement le public, le festival ayant vendu deux fois plus de billets Early Bird que d'habitude en à peine trois semaines. Ces billets sont désormais épuisés et les ventes de billets standards ont d'ores et déjà commencé.

Le festival Couleur Café annonce six nouveaux artistes ©BELGA