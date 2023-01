Une rock star félicite une chorale belge : “Peut-être veut-il collaborer ?”

Du côté de la chorale, on est évidemment ravi du compliment. Voilà qui devrait donner un coup de boost à la vidéo postée le 5 janvier. Sur YouTube, celle-ci totalise 1700 vues.

Cette reprise de “Losing My Religion” est issue des soirées de chant libre organisées à Hasselt et qui s’achèvent par l’enregistrement d'un titre. On est loin du clip vidéo professionnel façon Scala, la célèbre chorale belge avec laquelle travaillent les frères Konaky qui a déjà été repérer à l’internationale pour ses reprises très abouties. Dans le cas de Great Balls of Choir, ce sont Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui chantent dans un local banal, habillé comme dans la vraie vie, avec juste la partition en main. Le tout accompagné par une guitare acoustique. Mais l’effet est là.

Great Balls of Choir n’en est pas à son coup d’essai. Le répertoire est très rock. Normal quand on se baptise en hommage à Jerry Lee Lewis (”Great Balls of Fire” !).

Sur la chaîne YouTube de la chorale, on a droit à “Zombie” de Cranberries, “Society” d’Eddie Vedder de Pearl Jam, “The Look” de Roxette, mais aussi “Wicked Games” de Chris Isaak (chanté dans un café), “California Dreamin'” de The Mamas and the Papas ou “Summertime Sadness” de Lana Del Rey. Bref, il y a du choix.