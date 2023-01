Mentissa , princesse de "The Voice" devenue reine avec "Et Bam!"

Dès les premières images, la jeune femme de 21 ans touche par son histoire. Elle se présente seule mais soutient de tout cœur son meilleur ami, Youssef Zaki, qui, lui aussi, a été sélectionné pour les Auditions à l'aveugle. "On ne sera jamais concurrents parce que s'il gagne, je gagne aussi", assure Mentissa avec beaucoup de bienveillance. Au son de New Rules de Dua Lipa, les quatre coachs se retournent face à la Belge. C'est un carton plein. Mentissa devient le tout premier talent de Vianney, nouvelle recrue du télécrochet. "C'est la première fois depuis le début que je suis vraiment transpercé", lance le chanteur fraîchement installé dans son fauteuil rouge.

Un seul regard suffit pour comprendre que ces deux-là s'étaient bien trouvés. Vianney a en quelque sorte trouvé sa muse dans The Voice, la plus belle voix. "[…] C'est vrai qu'il y a des frissons qui dépassent tous les autres depuis le début. J'ai eu ça avec toi. Je voulais te dire que je m'estimais très chanceux de pouvoir t'écouter. C'est un honneur", déclare le coach lors de l'aventure.

Grâce aux précieux conseils de son coach, qu'elle considère désormais comme un ami, Mentissa gravit sans peine les échelons jusqu'en finale. Mais si elle n'a remporté l'aventure, c'est elle qui sort réellement gagnante de cette dixième saison, éclipsant Marghe Davico, candidate de Florent Pagny qui a soulevé le trophée mais qui est depuis restée dans l'ombre.

"Et Bam !", un premier tube

Ecrite par Vianney dans le cadre de la finale, la chanson Et Bam ! propulse le Belge. Les radios et les oreilles s'en régalent à tel point qu'elle devient le titre le plus présenté lors des castings de The Voice Belgique.

L'année suivante fera office de consécration pour la jeune femme avec une nomination aux NRJ Music Awards dans la catégorie "révélation francophone de l'année", la sortie de La Vingtaine, un premier album très personnel dont elle a coécrit et co-composé pratiquement tous les titres de la playlist, ainsi que plusieurs premières parties de Vianney dans la salle mythique de l'Olympia. Le Graal…

En 2023, Mentissa continue de faire briller la Belgique en intégrant la troupe des Enfoirés et en étant nommée aux prestigieuses Victoires de la Musique (dont la 38e édition a lieu le 10 février prochain) dans la catégorie "révélation féminine" aux côtés d'Emma Peters et November ultra. "Comment vous dire ??? Je suis tellement heureuse et puis un peu honorée aussi de représenter cette catégorie aux côtés de @emma.ptrs et @november_ultra ! Des artistes que j'admire beaucoup (GIRL POWER)".

Un début d’année folklorique qui est à l’image des douze prochains mois pour la chanteuse qui entame sa première tournée en France et en Belgique en février prochain.

Mentissa en concert à La Madeleine, le 13 avril prochain. Infos et réservations sur www.ticketmaster.be.