Les prix des festivals de l'été flambent: +13,5% et ce n'est pas seulement à cause de l'inflation

Cette fois, c’est reparti. Plus de reports de tickets, plus de suspens lié au Covid : les festivals commencent à dévoiler leur affiche et à ouvrir leur billetterie. Les choses sont certes relancées, mais plus tout à fait comme avant. On l’a écrit et réécrit l’année dernière : les coûts de production et le budget artistique ont augmenté. Ceux-ci ne sont pas redescendus cette année, que du contraire, et se répercutent inévitablement sur le prix des tickets. En d’autres termes, il n’a jamais fallu débourser autant pour prendre part à ces festivités estivales. Sur base des tarifs des pass de onze événements...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous