Sahkira vs. Pique, Justin Timberlake vs. Britney Spears, Miley Cyrus... : le juteux business des revenge songs

Shakira et Miley Cyrus engrangent les dizaines de millions de vues et d’écoutes avec “BZRP Music Sessions#53” et “Flowers”. Et donc les dollars qui vont avec. D’autres avant elles ont fait de même : Taylor Swift, Justin Timberlake, John Lennon, etc.