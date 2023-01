Une légende de moins sur scène : pour Eddy Mitchell, "ça suffit"

Pourtant, en 2014, il était revenu au Palais des sports de Paris. Et en 2017, il a fait la tournée des Vieilles Canailles. Mais cette fois, c'est bel et bien terminé, il l'a dit dans une interview accordée au site Pure Charts. "J'ai commencé à chanter, j'avais 14 ans, j'en ai bientôt 81, ça suffit." Il n'a plus envie d'être sur la route, de prendre des avions, des trains, des bagnoles, dit-il. "Et de me trouver à l'hôtel à une heure ou deux heures du matin en train de manger une salade gourmande."

Vous vous dites que c’est un discours qu’on a déjà entendu ? C’est vrai, Michel Sardou avait aussi tiré un trait sur la scène avant de revenir sur sa décision, bien qu’il ait juré mordicus qu’il ne changerait pas d’avis.

À la lecture de l'interview d'Eddy Mitchell, le "non" est moins catégorique. La scène, c'est non… "pour le moment", précise-t-il.

En revanche, Eddy Mitchell n'entend pas arrêter de faire des disques. C'est une évidence à ses yeux, "ça fait partie de ma vie". Ça, c'est une bonne nouvelle pour ses nombreux fans.