Le candidat également convaincu une maison de disque. En effet, il vient de signer pour Sony Music France. Il l'a annoncé à ses fans sur Instagram. "Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous annoncer ce que je vous cache depuis quelques temps… je rejoins maman @celinedion en signant chez @sonymusicfrance @columbiafrance !!!", écrit-il.

Avant de poursuivre: "Vous m’avez connu au quotidien à la télévision à travers des reprises, il est temps qu’on passe à l’étape supérieure et que je vous en dévoile un peu plus sur mon histoire! J’ai déjà sorti ma plume et commencé à plancher sur mon premier album, entouré de personnes de talents et de confiance … j’espère que vous serez également présents dans cette nouvelle aventure qui commence".