Blind Guardian, gardien de la sagesse

Les musiciens de Blind Guardian, originaires de Krefeld, une ville allemande située à une centaine de kilomètres de la frontière belge, ont eu le temps long avant de sortir The God Machine. “Sept ans, cela peut paraître long, avoue Frederik Ehmke, le batteur du groupe. Mais nous n’avons pas chômé pour autant. Hansi et André (Kürsch, le chanteur du groupe, et Olbrich, le...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous