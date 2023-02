Mise en vente des places à partir de ce vendredi 3 février.

La dernière venue de Beyoncé chez nous remonte à 2016, au stade Roi Baudouin. En effet, en 2018, son On The Run Tour II, avec Jay-Z, avait fait l’impasse sur notre royaume. Dommage car deux ans plutôt, elle avait marqué les esprits dans l’enceinte du Heysel, livrant un show mi-meeting politique féministe mi-cérémonie sexy glam. Elle n’avait pas usurpé son titre de Reine. C’était à l’occasion de son Formation World Tour. 49 000 personnes étaient venues l’acclamer. Vous pouvez relire la critique que la DH avait alors publiée.

En 2013, par contre, elle avait dû annuler sa prestation du 14 mai au Sportpaleis d’Anvers sur ordre de ses médecins. Elle souffrait souffrirait de déshydratation et d’épuisement. Elle l’avait cependant reprogrammé quelques jours plus tard pour le plus grand bonheur des fans.

On se félicite donc de la venue de Beyoncé au stade Roi Baudouin le 14 mai prochain. Il reste cependant une inconnue : le prix des places. Les dernières annonces de concerts importants ont montré une terrible inflation. De quoi craindre le pire.