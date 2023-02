Ozzy Osbourne ne va pas bien: "Jamais je n'aurais imaginé que ça se terminerait de la sorte"

"C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eue à partager avec mes fidèles fans", écrit-il sur les réseaux sociaux. "Comme vous le savez peut-être tous, il y a quatre ans, ce mois-ci, j'ai eu un accident majeur, où j'ai endommagé ma colonne vertébrale."

Après trois opérations, des chirurgies des cellules souches, des procédures de pointe et des séances de thérapie exténuantes, Ozzy admet qu'il n'est "pas physiquement capable" de terminer sa prochaine tournée européenne, "comme je sais que je ne pouvais pas faire face au voyage requis." Il poursuit: "Jamais je n'aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi. Mon équipe propose actuellement des idées sur les endroits où je pourrai me produire sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays."

L'année dernière, , l'artiste a subi une procédure d'une importance vitale qui, selon sa femme et manager Sharon Osbourne, pourrait déterminer son avenir. La décision d'Osbourne de s'éloigner de la scène aurait été extrêmement difficile à prendre. Selon lui, se produire sur scène est "là où est ma place".

"La relation que j'entretiens avec mon public est la plus grande histoire d'amour de ma vie", avait-il ajouté à l'époque.