Rate Your Music est un site collaboratif de critique musicale très populaire dont chaque modification reflète l’état des goûts et des préoccupations d’une époque. Une vraie référence pour les amoureux de la musique, la vraie.

Pendant presque 10 ans, "OK Computer" de Radiohead, sorti en 1997, a dominé le classement des meilleurs albums sans être jamais vraiment menacé. Mais désormais, c'est l'album de 2015 de Kendrick Lamar, qui est largement considéré comme son meilleur album, qui est en tête de liste du site, dépassant l'album phare de Radiohead de 1997.

"To Pimp A Butterfly" est le reflet d'une époque en évoquant la culture afro-américaine, les inégalités sociales, la discrimination institutionnelle mais aussi la dépression. "OK Computer", de con côté, traitait des sujets tels que l'angoisse latente liée à la technologie, à la mort, à la mondialisation et prône l'anticapitalisme.

Dans le Top 5 actuel des meilleurs albums de tous les temps, on retrouve Pink Floyd, King Crimson et… Radiohead à nouveau.

Le top 20

01. Kendrick Lamar – ‘To Pimp a Butterfly’

02. Radiohead – ‘OK Computer’

03. Pink Floyd – ‘Wish You Were Here’

04. King Crimson – ‘In the Court of the Crimson King’

05. Radiohead – ‘Kid A’

06. Madvillain – ‘Madvillainy’

07. My Bloody Valentine – ‘Loveless’

08. Radiohead – ‘In Rainbows’

09. Pink Floyd – ‘The Dark Side of the Moon’

10. The Beatles – ‘Abbey Road’

11. Kendrick Lamar – ‘Good Kid, MAAd City’

12. David Bowie – ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’

13. The Velvet Underground & Nico – ‘The Velvet Underground & Nico’

14. Talking Heads – ‘Remain In Light’

15. Mingus – ‘The Black Saint And The Sinner Lady’

16. The Beatles – ‘Revolver’

17. John Coltrane – ‘A Love Supreme’

18. Nas – ‘Illmatic’

19. Black Sabbath – ‘Paranoid’

20. Godspeed You! Black Emperor – ‘Lift Yr. Skinny Fists Like Attenas to Heaven!’