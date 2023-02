Beyoncé au stade Roi Baudouin: le prix ahurissant des places VIP pour voir la chanteuse à Bruxelles

Nos confrères flamands du Het Laatste Niews nous apprennent que pour accéder à l’espace VIP lors de son unique date chez nous, il faudra avoir les reins solides… Très solides ! En effet, ce ne sont pas moins de 2 685 euros qui seront exigés pour pouvoir atteindre ce carré très sélecte qui se décline en réalité en… neuf types de package VIP différents. On parle ici d’un budget représentant une somme au-dessus du salaire moyen du Belge. Et ceci pour une seule entrée.

Que pourrez-vous espérer avec ce ticket VIP à 2 6 850 euros (les plus chères) ? Vivre le concert tout simplement sur le podium. Magnifique expérience ! Et ensuite ? Un accès à une toilette privée, deux jetons pour le bar, un cadeau axé sur la tournée, des goodies et voilà… Pas dingue non plus. Une rencontre avec Beyoncé ? Nope, cela ne fait pas partie du deal.

Pour le reste, comme la DH vous l’expliquait en début de semaine, les prix sont assez accessibles pour cette star d’envergure mondiale. Les billets les moins chers sont affichés à 63,70 euros. La suite va crescendo : 79,90 €, 101,50 €, 106,90 €, 144,70 € et 182,50 €. Nous ne sommes pas dans des gammes excessives.