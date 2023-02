Bigflo se lance en solo : la fin de Bigflo&Oli ?

Après une apparition dans le dernier Astérix&Obélix ou encore l’annonce du fait d’être coaches à The Voice France, Florian (sans Olivio) se lance donc en solo sous le nom de Bunshiin. Bigflo a en effet dévoilé un premier morceau, Koopa, sur les plateformes de streaming vendredi dernier. ” Des fois, je fais des sons pour me défouler souvent c’est un peu chelou, explique-t-il dans sa biographie Spotify. J’ai décidé de les diffuser sous ce nom : Bunshin. Ça veut dire 'l’autre soi' en japonais. “Le Toulousain avoue qu’il “n’a aucune stratégie marketing” ni “aucune ambition particulière”. Ou comme il l’écrivait récemment sur Instagram, en pleine interrogation : “J’ai envie de faire un side project ou je ferais des sons bizarres en mode récré en mode j’me lâche, un truc un peu trap/hyper pop sous un autre blaze juste pour le kiff, bonne idée ou je suis d’ores et déjà ringard ?”