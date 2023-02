Nouvelle fournée d'artistes au Pukkelpop avec notamment Years & Years et Yungblud

Cette nouvelle fournée rejoint des têtes d'affiche comme Billie Eilish, Angèle, Florence + The Machine ou encore The Killers. Elle n'est cependant pas en reste, portée par l'icône LGBTQIA+ et chanteur des Years & Years. Le survolté Dominic Harrison, "Yungblud" face au public, investira aussi la scène principale le vendredi pour un programme tout en énergie pop, traversée toutefois de questions sociétales comme la sexualité et le genre ou la santé mentale.