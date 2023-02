Rihanna en superstar du Super Bowl : “Quand vous devenez maman, vous avez l’impression de pouvoir tout faire”

C’est dire si le moindre faux pas est interdit durant cette performance. Ce qui ne semble pas perturber Rihanna, en charge du spectacle. “Quand on m’a demandé de le refaire cette année, je me suis dit : “Vous êtes sûrs ? Je suis en post-partum depuis trois mois. Devrais-je prendre de grandes décisions comme celle-ci en ce moment ? Je pourrais le regretter”, a-t-elle déclaré en conférence de presse de présentation. “Quand vous devenez maman, quelque chose se produit, vous avez l’impression de pouvoir conquérir le monde et de pouvoir tout faire. Le Super Bowl est l’une des plus grandes scènes du monde. Aussi effrayant que cela puisse paraître, puisque je ne suis pas montée sur scène depuis sept ans, il y a quelque chose d’exaltant dans ce défi. C’est important pour moi de le faire cette année. C’est important pour mon fils de voir ça.”

”Représenter les femmes noires partout dans le monde”

Rien n’est donc laissé au hasard. Pour les 13 minutes de chant, elle a constitué pas moins de 39 “setlists”, car “chaque détail compte”. “C’est en grande partie pour cela qu’il est important pour moi de faire cette émission : représenter mon pays, la Barbade, représenter les femmes noires partout dans le monde.”

Beaucoup de ses fans espèrent que cette prestation lui donnera envie de composer un nouvel album, sept ans après Anti, d’autant que son tube “Lift Me Up”, a été nommé aux Oscars dans le cadre de Black Panther : Wakanda Forever. Une perspective qui pourrait coller à la réalité, tant son envie de surprendre semble grande. “Musicalement, je suis ouverte à l’exploration, à la découverte, à la création de nouvelles choses, différentes, décalées, bizarres. Cela pourrait ne jamais avoir de sens pour mes fans… Je veux m’amuser avec la musique.”

Devant 150 millions de personnes, cela réclame d’avoir les nerfs solides.