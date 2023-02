S'il avait pourtant annoncé qu'il ne pourrait se présenter aux Victoires cette année, Serge Lama a créé la surprise en étant présent. Il a ainsi pu venir prendre sa récompense honorifique: la Victoire d'honneur.

Malheureusement pour ses fans, Serge Lama n'a pas performé lors de la soirée. Ce sont trois artistes qui ont interprété un medley des plus grands tubes du chanteur dans le cadre d'un hommage musical à sa carrière avant que son trophée ne lui soit remis.

Calogero, le président d'honneur des Victoires 2023, n'a pu contenir son émotion en remettant la Victoire d'honneur à Serge Lama. "J’aime autant l’homme que l’artiste".

Si le chanteur de 80 ans a préféré ne pas chanter lors de la cérémonie, c’est avant tout parce qu’il ne s’en sent plus capable physiquement. "Mon corps ne peut plus suivre, je ne veux pas chanter assis", explique-t-il à son public. "C’est peut-être la dernière fois que je vois un public debout pour m'acclamer. J’ai eu une belle vie".

“C’est peut-être la dernière fois que je vois un public m’acclamer debout.”



Avec émotion, Serge Lama évoque la fin de sa carrière en recevant une Victoire d’honneur !#Victoires2023 pic.twitter.com/EOhKZdhenu — France 2 (@France2tv) February 10, 2023

Le public des Victoires de la musique a fini par entonner un "Joyeux Anniversaire" pour Serge Lama, visiblement très ému.