”Je suis en overdose de moi-même”: Jenifer explique pourquoi elle se fait plus rare en promo

Depuis son sacre à la Star Academy en 2001, Jenifer est sur tous les fronts. Artiste française très sollicitée, la chanteuse a enchaîné les albums et les tournées – elle sera de passage à Forest National le 25 mars prochain – mais également les apparitions sur le petit écran, tant dans les téléfilms que dans The Voice, la plus belle voix et The Voice Kids, deux télécrochets de TF1 dont elle était l’une des coachs emblématiques. Et ce n’est pas tout, la maman d’Aaron, Joseph et Juvanni est aussi une brillante femme d’affaires qui a lancé Ligati, sa propre collection d’objets de décoration, et qui propriétaire d’un restaurant en Corse.