Neuf nouveaux artistes pour le festival Couleur Café

Ayra Starr fera danser les visiteurs du vendredi sur ses rythmes afrobeats nigérians, alors que les fans de dub et d'électro pourront compter sur la présence de Kanka. Naza, lui, ramènera son afropop française. Samedi, le français TAYC fera bouger les festivaliers à coup de RnB, tandis que les amateurs de dub pourront profiter des sets de Joe Yorke & Eeyun Purkins ou de King Shiloh. Joey Bada$$ fera son entrée le dimanche pour la plus grande joie des fans de rap east coast. Il se partagera l'affiche avec le collectif belge La Jungle et le héros du dub Atili. Ces neufs artistes viennent rejoindre Sofia Gabanna, Thundercat, BNXN, Black Sherif, Tash Sultana, Karpe EARTHGANG, Tiwa Savage, Kabaka Pyramid et Orchestra Baobab, précédemment annoncés. Plus de noms suivront prochainement.