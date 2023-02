”Contente de revoir Florent Pagny” : l’émotion des internautes à la vision du nouveau clip du chanteur en duo avec Kendji

Ce titre touchant, Encore, est extrait de son dernier et 5e album “L’école de la vie”. “On en parlait depuis deux ou trois ans. Pour moi, c’était un rêve… et il a accepté, a confié Kendji dans les colonnes de Nous Deux. On a enregistré le titre quand il allait déjà beaucoup mieux. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas chanté et l’on retrouve intacte la puissance de sa voix”. Tourné en Argentine, le clip fait la part belle aux retrouvailles de deux amis dans des paysages magnifiques et naturels de Patagonie. Chargé en émotions et en valeurs comme l’amitié et l’enfance, ce clip hors du temps a ému les internautes. “Magnifique clip et duo. Contente de revoir Florent”, “Quel plaisir de revoir Florent en forme et dans son élément”, “C’est magnifique et magique”, peut-on lire en commentaires. Ou encore “Très heureux de voir que Florent Pagny va bien”. Bref, un retour gagnant pour ce duo qui en veut “encore”.