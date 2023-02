Les archives de David Bowie auront leur musée en 2025 à Londres

Il regroupera des pièces comprenant paroles manuscrites, lettres, partitions, instruments et récompenses, mais également des costumes comme ceux de Ziggy Stardust de 1972 ou des créations pour la tournée Aladdin Sane l'année suivante.

Plusieurs pochettes de disques de David Bowie exposées dans le cadre d'une exposition rétrospective David Bowie, intitulée David Bowie Is, au Musée philharmonique de Paris, France. Vendredi 27 février 2013, Les nombreux visages et inspirations de David Bowie obtiennent une maison permanente à Londres. Le Victoria & Albert Museum de Grande-Bretagne a annoncé jeudi 23 février 2023 qu'il avait acquis les archives de Bowie, soit plus de 80 000 articles, en tant que don de la succession du musicien décédé. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Ces archives de l'artiste mort en 2016 comprennent 70.000 photos, impressions, négatifs et planches contact des plus grands photographes du XXe siècle, de Terry O'Neill à Brian Duffy en passant par Helmut Newton.

"Le V&A est ravi de devenir le gardien de ces archives incroyables et de pouvoir les ouvrir au public", a déclaré le directeur du musée, Tristram Hunt. "Les innovations radicales de Bowie à travers la musique, le théâtre, le cinéma, la mode et le style (...) continuent d'avoir une influence sur le design et la culture visuelle et inspirent des créateurs" comme Janelle Monáe, Lady Gaga, Tilda Swinton ou Raf Simons, a-t-il ajouté.

Cette opération a été rendue possible grâce aux héritiers de David Bowie et un don de 10 millions de livres sterling (environ 11,4 millions d'euros) de la part de la Blavatnik Family Foundation and Warner Music Group.

Un reflet du costume que David Bowie portait en tant que Ziggy Stardust en tournée et lors d'une représentation de "Starman" à l'émission britannique Top of The Pops, est photographié dans le cadre d'une exposition rétrospective David Bowie, intitulée David Bowie Is, au V&A Museum dans l'ouest de Londres, mercredi 20 mars 2013.