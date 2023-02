Comment le public de Lewis Capaldi l'a aidé à dépasser une crise de Gilles de la Tourette en plein concert

Ce 21 février 2023, alors qu'il performait lors d'un concert à Francfort en Allemagne, Lewis Capaldi a été victime d'une crise de Gilles de la Tourette et a eu des difficultés à poursuivre sa chanson. Fort heureusement, il a pu compter sur ses fans pour le soutenir et reprendre sa chanson. On peut apercevoir dans de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux que le chanteur est pris de tics et de tremblements qui l'empêchent de poursuivre sa performance.