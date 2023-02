Décès de François Hadji-Lazaro, icône du rock alternatif français

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Chanteur des Garçons Bouchers et créateur du label Boucherie Productions, il avait 66 ans. Il est mort dans la nuit de samedi à dimanche.

L’information a été donnée par Stef Gotkovski, ex-Boucherie Productions et saxophoniste des Garçons Bouchers et de Pigalle. Sur les réseaux sociaux, il annonce le décès de François Hadji-Lazaro. “En tant qu’ex-chef de la Propagande du Label Boucherie Productions et accessoirement...