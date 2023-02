Shakira donne sa première interview depuis sa rupture et dézingue Gerard Piqué: "Je suis prête pour le prochain round"

La chanteuse s’est confessée au journaliste mexicain Enrique Acevedo dans l’émission En punto. L’artiste était là pour évoquer son actualité musicale, en effet elle fait son retour sur le devant de la scène avec son premier album après cinq ans d’absence. La chanteuse a toutefois répondu aux questions plus ardues.

Après quelques images diffusées en avant-première dans lesquelles elle assurait être “prête pour le prochain round et que la vie lui montrera ce qu’il y a d’autre”, l’interview a été diffusée dans son entièreté. Elle ne mâche pas ses mots quand évoque Carla Mart, la nouvelle compagne du footballeur. "Il y a une place réservée en enfer pour ces femmes qui ne soutiennent pas les autres".

Elle confie également que ses chansons sont comme une thérapie pour elle. "J’ai toujours été dépendante émotionnellement des hommes. Maintenant, je sais que je me suffis à moi-même. Je n’aurais jamais cru que ça puisse arriver", déclare-t-elle.

"J’ai découvert cette fable selon laquelle une femme a définitivement besoin d’un homme. J’ai toujours été assez dépendante des hommes, je dois l’avouer. J’ai été amoureuse de l’amour et je crois que j’ai fini par comprendre cette histoire sous un autre angle. Je me suffis à moi-même dans la vie aujourd’hui, je me sens complète", confie-t-elle.

Gerard Piqué et sa nouvelle compagne ont les oreilles qui sifflent.