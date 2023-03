Le record hallucinant de The Weeknd sur Spotify

Il se lance aussi dans le cinéma et va tenir le premier rôle d’un film dans lequel il donnera la réplique à Jenna Ortega et Barry Keoghan.

Superstar du RnB, détenteur du record de la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify (3,4 milliards d’écoutes pour “Blinding Lights”), The Weeknd, c’est LE phénomène musical de ce XXIe siècle. Et pour ceux qui en doutent, il suffit de jeter un oeil au nouveau classement dévoilé par Spotify. On y découvre que les tubes de l’artiste canadien entrent tous les mois dans les oreilles de 100,45 millions...