Une séquence d'une durée exceptionnelle de 30 minutes où l'on a pu voir la journaliste de Sept à Huit Audrey Crespo-Mara rencontrer Florent Pagny à divers moments de son cancer. En France tout d'abord en juin 2022 puis à New-York en novembre 2022 et enfin en Argentine, en Patagonie au mois de février, là où il est parti vivre. TF1 avait déjà réalisé un grand reportage sur le chanteur qui avait dévoilé toute ses émotions en évoquant son combat contre le cancer.

Au mois de novembre, le chanteur français annonçait ne plus avoir de métastases et semblait donc être quitte de ce cancer des poumons. Il expliquait alors qu'il allait se soigner en Patagonie et ne plus suivre son traitement français. "Ça ne va pas prendre le dessus. Je me permets de prendre 6 mois pour voir si je peux avoir de bons résultats."

Mais 5 mois après avoir pris la décision de poursuivre sa rémission en Argentine, le chanteur français doit faire face à une autre mauvaise nouvelle puisque de nouvelles métastases sont apparues non loin des anciennes qui avaient disparues quelques mois plus tôt. "Je me suis retrouvé il y a une semaine avec une énorme quinte de toux où là ça m'a rappelé mes débuts de cette histoire. J'ai quand même vite fait été faire un aller-retour jusque Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, les images, elles ne sont pas terribles" explique l'acteur qui va rentrer en France suite à cette mauvaise nouvelle, pour être à nouveau suivi.

"Il y a un ganglion qui a fixé. Ce qui fait qu'il y a des risques de métastase. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître (...) Je n'ai pas fait le traitement d'immunothérapie alors il faut vite que je retourne le faire."

Florent Pagny évoque dès lors des regrets de ne pas avoir continué son suivi en France. "Si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être que... C'est un peu de ma faute."

Le chanteur reste toutefois confiant pour la suite. "On ne va pas flipper ! On va faire ce qu'on a à faire !"