Un hommage exceptionnel sera rendu à Arno en juin

De nombreuses personnes s'étaient rendues à l'hôtel de ville de Bruxelles pour signer le registre de condoléances ouvert à l'occasion de la disparition du chanteur. ©© Bernard Demoulin

Ce mardi, l’Ancienne Belgique annonce l’organisation d’un hommage spécial pour le chanteur. Curiosité, celui-ci aura lieu en juin et non à une date plus proche du premier anniversaire de sa disparition. On comprend cependant très vite que pour des raisons d'agenda, il a fallu trouver une solution possible. La salle, qu’Arno surnommait son “deuxième salon” convie en effet les fans pour deux soirées d’hommage les 17 et 18 juin. Particularité de ces deux événements, ils ont non seulement été demandés par Arno mais aussi validés dans leur organisation et leur catsing par le chanteur avant sa mort.

Dans son communiqué de presse publié ce mardi 7 mars, l’AB explique : “Début 2022, Arno fait une intervention poignante sur les ondes de Radio 1. À cette occasion, il annonce 'Les yeux de ma mère' par une phrase sans équivoque, (tristement) prophétique : bientôt, dit-il, il ira rejoindre sa mère là-haut. Ce moment a un impact considérable. À peine quelques mois plus tard – après la disparition du ‘plus beau’ le 23 avril 2022 – 'Les yeux de ma mère' caracole en tête des listes Radio 1 Belpop 100 et Radio 1 Classics 1000.” “Mais l’intervention d’Arno en ce début 2022 marquera l’histoire pour une autre raison, ajoute la salle de concert bruxelloise. Ce soir-là, en coulisse, Arno demande à l’AB de lui rendre, après sa mort, un précieux hommage dans sa salle bien-aimée. Le line-up devra se composer d’artistes ayant reçu sa totale bénédiction : des musicien·nes avec qui il entra dans l’histoire de la musique, noua de lumineuses collaborations, ou auxquelles il vouait une profonde admiration. La liste d’artistes, établie en étroite concertation avec Arno, voit le jour en un temps record.”

Ces artistes sont : Adamo, Jane Birkin, Patricia Kaas, Mélanie De Biasio, Tom Barman, Wim Opbrouck, Wim Vandekeybus, BJ Scott, Ad Cominotto, Marie-Laure Béraud, Pieter-Jan De Smet, Roland, Stef Kamil Carlens et Zwangere Guy. Sans oublier certains avec qui il s’était pourtant fâché par le passé : Jean-Marie Aerts et Serge Feys de TC Matic. Un fameux catsing qui a de quoi faire rêver tous les fans du chanteur.

Outre les deux dates programmées à l’Ancienne Belgique, cette production de l’AB fera ensuite étape à Ostende et à la salle Pleyel à Paris en novembre.

Mise en vente des places ce mercredi 8 mars à partir de 11 heures.