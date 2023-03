Une nouvelle radio a débarqué sur les ondes belges et prend donc, la place d'une autre…

”Avec NRJ +, la génération bandanas, Game Boy et 3310 tient enfin sa radio !” annonce ainsi fièrement la radio NRJ, surfant sur leurs très bons résultats de la récente vague de l’étude CIM. NRJ vient en effet de lancer depuis ce lundi matin 5 heures du matin, une nouvelle radio en DAB +, NRJ +. Cette nouvelle radio adressée aux jeunes adultes, qui fait la part belle aux hits des années 90 et 2000, reprend donc le canal numérique DAB + occupé auparavant par Chérie Belgique (depuis 2019), qui “continuera à exister mais exclusivement en streaming”, précise la chaîne radio.

”Un minimum de blabla pour un maximum de hits et de plaisir”

À l’heure où les soirées 90’s pullulent et celles des années 2000 commencent à émerger ou encore que les Backstreet Boys refont des tournées, NRJ surfe sur la vague en mode radio avec “un minimum de blabla pour un maximum de hits et de plaisir”. “NRJ + est une véritable alternative à NRJ, cette nouvelle radio se veut plus musicale et plus adulte, précise Nicolas Fadeur, Directeur des Programmes&Brand Manager NRJ via communiqué. Elle est totalement complémentaire à NRJ en proposant une promesse claire et forte : le meilleur des hits des années 90 et 2000.” Et Khalid Boussouf, responsable de la programmation musicale de renchérir. “Les années 90 et 2000 ​ sont vraiment des périodes intéressantes au niveau musical. On y retrouve des artistes qui ont traversé plusieurs décennies comme Madonna, Robbie Williams ou Mylène Farmer, mais pas seulement ! C’est aussi l’occasion de se replonger dans les titres des Boyz II Men, de Christina Aguilera, des 2Be3 ou de Shaggy.”

À lire aussi

Bref, avec une thématique propice aux hits vu la période prolifique en tubes de cette génération (de Britney Spears à Lorie, en passant par Justin Timberlake, les Spice Girls ou encore Craig David et on en passe) mais qui n’en oublie pas pour autant d’informer (l’essentiel de l’info en matinée) et d’animer avec quelques animateurs bien connus ayant baignés dans ces décennies : Sara, ​Dylan, Bastien, Quentin, Marion et Reda qui ont tous entre 25 et 35 ans et ont donc connus “MSN et les walkmans, joué à Snake sur le Nokia 3310 tout en portant des survets colorés comme Will Smith ou des crop-tops comme Lorie”. Et ce n’est pas Dylan, que l’on retrouve entre 10 et 15 heures, qui dira le contraire. “En tant qu’animateur, on veut vraiment accompagner les auditeurs dans leur quotidien et leur amener de la joie et de la bonne humeur. Le DAB + et plus particulièrement NRJ +, c’est tout simplement un nouveau moyen de leur tenir compagnie et de coller au mieux à leurs plaisirs musicaux. Je me réjouis de l’arrivée de cette nouvelle radio.”

Le pari du (futur ?) DAB +

Après Viva + (Vivacité) et Nostalgie +, au tour de NRJ de passer sur le DAB + et un catalogue qui continue donc de s’étoffer en prévision de l’abandon de la FM. Selon la dernière étude IPSOS/maRadio.be, la radio numérique talonne en effet de plus en plus la FM. En 2022, 74 % des auditeurs interrogés affirment écouter la radio en numérique. Le système DAB + permet en effet de transmettre une meilleure qualité de son (qualité internet), qui passe via les ondes hertziennes. Pour les auditeurs, comment ça marche ? Il suffit de s’assurer que son appareil a un système DAB +, ce qui est de plus en plus fréquent. Pour ce qui est de NRJ +, c’est donc via le DAB + ou en digital (via nrj.be ou via l’app NRJ Belgique). “Le déploiement du DAB + se fera progressivement, assure Kim Beyns, CEO de NGroup, toujours via communiqué. Dans l’attente d’une couverture optimale du réseau et d’une adoption grandissante par les auditeurs, nous prenons l’option d’y diffuser nos marques historiques que sont Nostalgie et NRJ. Avec Nostalgie et NRJ diffusés en simulcast (FM, web et DAB +), Nostalgie + et NRJ + diffusés exclusivement en digital (web et DAB +) ainsi que 59 programmes dont Chérie proposés sous forme de webradios, NGroup est le groupe média privé le plus investi dans la digitalisation du média radio.”