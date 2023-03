Christine and the Queens et Madonna, la collaboration inattendue

En effet, le clip de son single “To Be Honest” révèle l’arrivée de Paranoïa, Angels, True Love, son quatrième album. Il sera disponible à partir du 9 juin. Il totalisera 20 titres co-produits avec Mike Dean, collaborateur de Beyoncé et Lana Del Rey notamment. Mais ce sont surtout les invités de ce disque qui retiennent l’attention. Sont annoncées 070 Shake, rappeuse américaine avec qui Christine and the Queens a déjà travaillé sur le titre “Body”, et… Madonna. Non pas pour un titre mais pour trois chansons !

Ce n’est pas un secret, Madonna n’a jamais caché tout le bien qu’elle pense des productions de Christine and the Queens. Une admiration qui se concrétise à travers trois collaborations sur les titres “Angels Crying In My Bed”, “I Met An Angel” et “Lick The Light Out”.

Retour aux sources

Si Redcar Les adorables étoiles n’a pas vraiment trouvé son public car le disque est exigeant comme la DH l’avait noté dans sa critique, la présence de la reine de la pop, même si elle n’a plus tout à fait la superbe d’antan, devrait assurer une plus grande visibilité pour Paranoïa Angels, True Love. Et donc, probablement, un plus grand succès, même si la démarche artistique semble rester la même. “Redcar était un personnage extravagant et absurde à l’instar de Prior, naviguant dans sa folie onirique. La suite, Paranoïa, Angels, True Love, est la clé d’une transformation à cœur ouvert, d’une prière pour le Soi, celui qui respire et prend vie à travers tous les amours dont il est composé. L’agonie de Prior dans Angels in America (pièce de l’écrivain américain Tony Kushner, NdlR) est un dessein profond et douloureux, un abandon des énergies et souvenirs, qui permet alors aux anges de s’y plonger et de lui offrir en retour un amour profond qui changera le cours de son destin : le repos dans l’amour véritable”, lit-on dans la note d’intention rédigée par Christine and the Queens.

En attendant de découvrir ce nouvel album le 9 juin, il y a le clip de “To Be Honest”. Tourné en noir et blanc et très arty, il accompagne parfaitement un single qui rappelle le premier album de Christine and the Queens. De quoi réjouir une partie des fans probablement décontenancer par certaines orientations musicales plus complexes prises ces derniers temps par leur idole.