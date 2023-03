Gustaph, notre candidat excentrique à l’Eurovision, dévoile son clip queer de “Because of you”

“Because of you est une ode à la communauté queer et à l’idée d’une famille qu’on se choisit, qui se serre les coudes, s’enrichit mutuellement et se tire vers le haut, déclare Gustaph dans un communiqué, qui représentera notre pays lors de la deuxième demi-finale, le 11 mai (diffusée sur la RTBF avant la finale du samedi 13 mai). On y sent très clairement des influences 90’s. C’est une déclaration d’amour à la liberté : liberté d’expression et liberté d’être soi-même, en toutes circonstances. Ce sont les messages que nous voulions faire passer dans ce clip.”