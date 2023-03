Une Adé en adéquation avec la Belgique : “Mon premier album solo est à moitié belge”

En effet, entre moments calmes et énergiques, son concert au Botanique avait des allures de groupe de rock US. Guitares rugissantes, batterie sautillante et une chanteuse qui réalise même des passages/hommages frissonnants à l’harmonica sur des hits americana, un concert d’Adé s’écoute, se regarde (son light show avec les lettres de son prénom en grand est assez bluffant) et se danse donc à la fois. “Je recherche à ne jamais m’ennuyer dans un concert”, nous glisse-t-elle d’ailleurs en interview. Fascinée par l’Amérique, elle a produit son album en Belgique avec deux membres du groupe Puggy avant d’aller enregistrer et tourner ses clips (Sunset, Tout savoir, etc.) aux USA. “Mon premier album solo est finalement à moitié belge, lance-t-elle ainsi sur scène. Je suis donc heureuse d’être avec vous ce soir. J’adore votre pays.”

Si Therapie Taxi avait un côté “plus frontal, frondeur et provocateur”, Adé ne regrette pas la fin du groupe. “Mon objectif était vraiment de trouver le point de rencontre entre l’énergie pop que j’ai connue au sein de Therapie Taxi et qui me plaît. Car j’aime danser et que les gens chantent avec moi.” Et de conclure. “En même temps, cette musique-là, folk et country américaine ont des sonorités que l’on n’a pas beaucoup en France. Je voulais trouver le point de rencontre et pas faire de la folk pure et dure parce que je pense beaucoup au concert. Je ne voulais pas un concert où les gens sont assis et qui est 100 % calme. J’ai envie de danser (sourire) !”

Et le moins qu’on puisse écrire est que cela transpirait autant sur scène -avec des musicos aussi déchaînés qu'Adé- que dans la salle -envahie de chapeaux de cowboys- ce jeudi soir.