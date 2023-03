"If It Ain't Love", le nouveau single des Bruxellois de Colver est la découverte de la semaine sur LN Radio

Cerise sur le gâteau, Colver ose et mélange avec bonheur l’anglais et le français. Le couplet proposé dans la langue de Molière rappelle quant à lui Thérapie Taxi. L’association peut paraître étrange mais elle fonctionne parfaitement bien.

Autre particularité de ce single : l’impossibilité de dire s’il s’agit d’une chanson triste ou joyeuse et c’est là tout l’intérêt de la chose. Confirmation dans la biographie du groupe : “'If It Ain’t Love', traduit le mélange d’émotions que l’on peut ressentir après une rupture amoureuse, entre résignation et tristesse. Car après quelques jours, la détermination à aller de l’avant fait rapidement place au manque…” Ce single de Colver s’accompagne d’un clip à découvrir sur YouTube qui traduit bien les deux sentiments qui se dégagent de la chanson et leur cohabitation. En tout cas, l’envie de replonger dans le titre est là dès les 3 minutes et 16 secondes de la chanson écoulées. Voilà qui devrait donner envie aux curieux de découvrir ce que proposent ces Bruxellois déjà intronisés par certains de nos confrères comme “la relève de la Belpop” ou “les nouveaux crooners belges”.

Quoi qu’il en soit, avec “If It Ain’t Love” comme avec ses précédents titres, Colver parvient à nous faire danser sur des chansons aux sujets plutôt sombres, ce qui n’est pas une mince affaire. Les Bruxellois ont en tout cas bien digéré ce qui les a nourris depuis leur plus tendre enfance, à savoir le rock indé britannique et américain, ainsi que la scène belge apparue dans la foulée de dEUS.

Si l’envie vous dit de voir ce que Colver propose sur scène, voici deux dates de concerts déjà à leur agenda : le 25 mars à la Maison Folie à Mons et le 15 avril au Squat Festival à Namur.