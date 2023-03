Chevalier Surprise, quand l'énergie punk transcende le handicap

L’art des marginaux

Le quatuor s'inscrit dans le mouvement de l'art outsider, parfois appelé art brut. Une discipline qui se pratique hors les normes, en dehors des circuits traditionnels, au-delà des conventions. On peut notamment y retrouver le collectif punk Astéréotypie, porté par des chanteurs autistes, qui a sorti l'un des meilleurs albums français de l'année écoulée avec Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. En Belgique, il existe les Choolers Division, groupe de hip-hop underground mené par deux rappeurs trisomiques, et le Wild Classical Music Ensemble. Mais on pourrait également citer l'Indigo Magic Orchestra, qui propose des DJ sets chaque mois sur Kiosk Radio.

Depuis quelques années, de nombreuses initiatives existent en Belgique pour soutenir les pratiques artistiques des personnes ayant un handicap intellectuel. "Chez nous, les animateurs d'ateliers viennent du milieu artistique. Ce ne sont pas des éducateurs ou assistants sociaux, comme c'est souvent le cas en France. Cela peut davantage découler sur des choses plus abouties", assure Véronique Malmendier, coordinatrice de l'ASBL Zone-Art, située à Verviers. C'est dans ce Centre d'expression et de créativité que s'est créé Chevalier Surprise en 2017, sous l'impulsion du musicien Rémi Rotsaert (Balimurphy, Dalton Télégramme), qui a, depuis, quitté la formation.

Sensation de bien-être

Omega, fan d'Aya Nakamura et du rappeur Ninho, et Julien, qui écoute plutôt Patrick Bruel ou Kendji Girac, se sont donc retrouvés à faire du punk explosif. "Le rock procure une sensation de bien-être et de relâchement", assure Julien. Pour Jeremy Alonzi, le genre permet de se comprendre plus facilement, de ne pas trop réfléchir, de se laisser aller. "C'est un genre qui met davantage en avant l'énergie que le fait d'essayer de bien faire ou de vouloir faire quelque chose de beau", soutient David D'Inverno. Leur premier album, Morceau de bravoure, publié l'année dernière, a été enregistré dans le local des deux musiciens. Sur scène, les deux chanteurs exultent, occupent l'espace avec aisance, interagissent avec le public. "Moi, je veux vous dire que, quand je monte sur scène, ça me rend bizarre et timide. J'essaie de me sentir à l'aise devant tout le monde. J'essaie de me détendre", assure Omega, qui se perd parfois dans ses phrases quand il répond aux questions. Julien confie avoir été très stressé lors des premiers concerts. "Je n'avais pas regardé les gens, j'étais fort gêné. Maintenant, j'assume. J'assume mon rôle de star ! On est des stars !" "Ouais, ça, c'est vrai, on est des superstars à 100 % !" renchérit son camarade. Ils viennent d'enchaîner des dates à Tours et Lille et passeront ce vendredi au Botanique pour la finale du concours Du F. Dans le Texte (avec Blue Davis, Mathieu Teissier et Leila Lachterman), avant d'assurer la première partie de l'artiste française Rebeka Warrior.

Pas de posture

Pour Jeremy Alonzi, Omega et Julien sont les personnes les plus adaptées à la scène. "Ils sont justes. Ils sont normaux. Pour des tas de groupes, ce ne sont que des poses. Même quand certains s'adressent au public, tout est calculé, enfermé, emprisonné. Eux, c'est juste." Jeremy et David préfèrent leur laisser la place et se mettre à leur service. "Omega a une grande sensibilité musicale, c'est lui qui dirige sur pas mal de morceaux", expliquent-ils. "Si je lève un doigt, ça veut dire qu'il faut faire plus fort", répond l'intéressé.

À ses débuts, Chevalier Surprise donnait quelques concerts dans des centres pour personnes handicapées. Mais ses membres se sont vite rendu compte que leur vocation n'était pas là. Il s'agit plutôt de sortir d'une forme de "ghettoïsation". "On se trouve aujourd'hui dans une période où l'on prône l'inclusion. Mais les grands perdants, ce sont les personnes porteuses de handicap, assure Jeremy Alonzi. On n'en parle jamais. Il faut les rendre visibles. Que les gens se rendent compte qu'elles sont cool."