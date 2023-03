Rhapsody est bien en feu

Qu'à cela ne tienne, Rhapsody of Fire n'en a pas perdu sa légitimité pour autant; les membres actuels étant d'excellents musiciens. Giacomo Voli a ainsi immédiatement démontré son immense potentiel vocal en débutant le show sur "I'll Be Your Hero" extrait de Glory for Salvation, dernier album en date du groupe sorti voici près de deux ans déjà. Le chanteur est aussi parvenu à bercer la salle du Volt lorsqu'il a entonné "Unode Per L'Eroe"...

Durant le concert, il s'est aussi amusé à croiser le glaive avec des fans du premier rang, complètement dévoués à la saga épique développée au travers des 5 premiers albums du groupe.

Visiblement, les Italiens se réjouissaient de pouvoir enfin en découdre avec leur public puisque la tournée promotionnelle de cet album s'était interrompue à deux reprises à cause de la pandémie de Covid-19. C'est dire si l'ambiance est allée crescendo avec les premiers riffs de "Chains of Destiny".

Les musiciens avaient des fourmis dans les jambes et, surtout dans les mains, puisque la moitié de la setlist suivie vendredi soir a rassemblé pas moins de huit extraits des deux derniers albums que le groupe n'avait pas encore eu l'occasion de défendre sur scène.

Roby De Micheli a été impérial à la guitare lors du concert de Rhapsody of Fire. ©Paul Collin

Les riffs de Roby De Micheli ont été cinglants. Précis comme une horloge suisse, le guitariste a livré une prestation d'une extraordinaire justesse en s'appropriant même les premières compositions de Rhapsody à en faire pâlir de jalousie Luca Turilli, l'auteur de ces accords. Le groupe a d'ailleurs interprété "Triumph or Agony" plus joué sur scène depuis plus de 15 ans déjà. Moins expressif et plus discret sur scène, le guitariste est l'excellent complément d'Alex Staropoli qui s'est démené derrière son clavier Fantom G7 pour balancer les bandes sons des incontournables "Wisdow of The Kings" ou "Emerald Sword" en guise de rappels à l'issue d'un show de plus de 90 minutes...

Rhapsody of Fire est donc bien de retour. Qu'on se le dise...

Setlist Rhapsody

1. Intro

2. I'll Be Your Hero

3. Chains of Destiny

4. The Legend Goes On

5. Unholy Warcry

6. March Against The Tyrant

7. A New Saga Begins

8. Son of Vengeance

9. Master of Peace

10. Rain of Fury

11. Un'ode per l'eroe

12. Dawn of Victory

13. Reign of Terror

14. Wisdow of the Kings

15. Emerald Sword