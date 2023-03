Taylor Swift étudiée dans une des plus prestigieuses universités du monde

Non contente d’affoler les statistiques de ventes de disques et les records qui y sont associés, voici que Taylor Swift s’invite dans une des plus prestigieuses universités des États-Unis et du monde : Stanford, en Californie. Les paroles d’une de ses chansons feront l’objet d’un cursus de 10 semaines proposé aux étudiants. Il s’agit de “All Too Well (Ten Minute Version)”, un titre qui a remporté le Grammy Award du meilleur clip vidéo et qui traite – surprise – d’un ex de la chanteuse. C’est une de ses spécialités.