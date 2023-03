”Endless Summer Vacation”, le “revenge album” canon de Miley Cyrus

Elle a même dépossédé “Easy On Me” et Adele du record de la chanson la plus écoutée en une semaine sur Spotify…

Il est vrai que le titre a tout pour séduire. Un refrain hyper catchy, une production impeccable et un propos accrocheur et bien formulé auquel chacun peut s’identifier. Une ode à l’amour-propre, dieu que cela fait du bien ! Surtout quand le tout s’accompagne d’un clip bourré de sous-entendus et de références mais qui donne la pêche. La preuve, les utilisateurs de TikTok s’en sont emparés et s’en donnent à cœur joie avec des chorégraphies personnalisées.

Un tube ne suffit cependant pas à faire un bon album. Passé ce titre d’ouverture, il fallait rester à la hauteur. Et Miley Cyrus remplit parfaitement le contrat tout au long d’Endless Summer Vacation. Elle jongle avec sa pop en la déclinant à travers différents genres musicaux. Ça fuse de toute part mais toujours avec un souci : être accessible au plus grand nombre. En témoignent les refrains que chacun peut volontiers chanter à tue-tête au volant, dans sa chambre ou n’importe où. Ça peut paraître simple, facile, c’est surtout terriblement efficace. Écoutez “Thousand Miles” et surtout “River”, le nouveau single extrait du disque, avec son orchestration et sa production très Eighties.

Réduire Endless Summer Vacation a de la pop efficace serait cependant réducteur et injuste. D’abord parce que Miley Cyrus ose aussi sur certains titres. Mention spéciale pour “Handstand”, “Violet Chemistry”, avec leur côté psychédélique et des rythmiques bien travaillées. Ensuite parce que l’album ne manque pas de fond. Il est question de séparation et de relation(s) amoureuse(s) tout au long du disque. Avec un propos est très direct, comme Miley Cyrus sait si bien le faire, au risque parfois de tomber dans la vulgarité. Mais ici, force est de reconnaître que lorsqu’elle se lâche, c’est à chaque fois bien vu. C’est le cas sur “Muddy Feet” (”Get the f*ck out of my house with that shit/Get the f*ck out of my life with that shit” (Dégage de ma maison avec cette merde/Dégage de ma vie avec cette merde)) où elle envoie promener un ex, ou sur “Rose Colored Lenses”, chanson dans laquelle elle raconte comment une relation amoureuse tend à transformer la réalité en vie vue en rose. Et sur “Wildcard”, elle prévient “Don’t forget Baby, 'cause I’m a Wildcard” (N’oublie pas, mon chou, que je suis imprévisible).

Pour "Endless Summer Vacation", Miley Cyrus a retravaillé avec le producteur Mike WiLL Made-It qui était déjà aux manettes pour l'album "Bangerz" qui avait donné une autre image de la chanteuse en 2014.

Imprévisible, elle l’est en terminant Endless Summer Vacation par une ballade en mode piano-voix, démontrant s’il y en avait encore besoin, qu’au niveau vocal, la trentenaire n’a rien à envier à personne.

En renouant avec la pop qui a fait ses premiers succès, Miley Cyrus signe un excellent album qui trouvera certainement une place de choix dans les tops de fin d’année.