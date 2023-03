Lady Gaga aux Oscars : la prestation qui fera date

”Cette chanson est très personnelle à mes yeux et je pense que nous avons tous besoin les uns des autres, a-t-elle déclaré avant de chanter. Nous avons besoin de beaucoup d’amour pour avancer dans la vie et on a tous parfois besoin d’un héros. […] Je pense que vous pouvez être votre propre héros, même si intérieurement vous vous sentez cassé.”

Elle a dédié sa chanson à Tony Scott, le réalisateur du premier Top Gun qui s’est suicidé en 2012.

Si Lady Gaga n’a pas remporté l’Oscar, pas plus que Rihanna en lice dans la même catégorie, elle a cependant posé un geste fort pendant la cérémonie. Arrivée dans une belle robe sur le tapis rouge, même si elle était moins extravagante qu’à l’habitude, c’est en jean, t-shirt et sans maquillage qu’elle est apparue sur scène pour interpréter son titre. C’était d’autant plus visible que la caméra l’a suivie en gros plan pendant quasiment toute sa chanson.

Impossible de ne pas y voir une prise de position de sa part, elle qui est une habituée des tenues improbables lors de ses apparitions publiques. L’avenir dira si Lady Gaga a, de la sorte, donné un coup de boost au mouvement qui met en avant les femmes au naturel.