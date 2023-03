Stromae sur son petit nuage : l'artiste est de retour avec plusieurs concerts

Sur scène, il sera entouré de quatre musiciens et accompagné non pas de danseurs mais de dix robots articulés au bout desquels sont installés dix écrans géants. Le défi est colossal, l’effet saisissant et les possibilités délirantes. On a pu en avoir un aperçu il y a un an lorsque Stromae a présenté une version courte – 60 minutes – de son show le 22 février 2022, déjà au Palais 12 (avant deux formules festival à Werchter et aux Ardentes). Les animations façon DreamWorks et Pixar nous avaient laissées sans voix.

Le Multitude Tour a réellement commencé l’an dernier en Amérique du Nord, le contient que Stromae rêve de conquérir. Avec une majorité de dates à guichets fermés. Il y a entre autres eu deux prestations à Coachella, le plus grand festival du monde, quatre soirs à Montréal et deux Madison Square Garden – la mère de toutes les salles de concert ! – archi complets. Ajoutons-y deux Victoires de la musique en février dernier : Meilleur artiste masculin et Meilleur album.

Comment je me sens après avoir fait deux Madison Square Garden sold out 🎉 Merci 🙏🏽 pic.twitter.com/W86eF69g1d — Stromae (@Stromae) November 24, 2022

Même si les ventes de Multitude ne sont pas celle, il est vrai hors norme, de Racine carré, le chanteur est sur un petit nuage avant d’attaquer ses premiers shows indoor belges alors qu’il a fêté ses 38 ans ce dimanche. Tout cela s’accompagne d’un livre que lui consacre notre confrère du Soir, Thierry Coljon (lire ci-dessous).