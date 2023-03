dEUS à l’AB, soir 3 : le sans-faute

Après les tournées best of et celle célébrant les 20 ans de The Ideal Crash, on a apprécié avoir droit à une setlist originale, dEUS puisant dans sa discographie de quoi satisfaire tous les fans, même ceux de la première heure. C’est le cas le totalement déstructuré “W.C.S. (First Draf)” du premier album Worst Case Scenario, le toujours très efficace “Quatre mains” extrait de Following Sea, “Sur Ra”, “Constant Now” ou “Roses” en guise de rappel.

Et puis, il y a ce moment, LE moment de ce concert : “Instant Street” dans une version dantesque. dEUS a le génie de pouvoir transformer la plus pop des chansons en un moment apocalyptique et jouissif à souhait. Ce n’est pas nouveau et “Instant Street” a toujours eu ce rôle dans les concerts du groupe. Mais jeudi soir, c’était orgiaque ! Ils ont enchaîné avec "Fell Off The Floor, Man". K.O. assuré.

Mauro Pawlowski n’est pas pour rien dans ce déluge. De retour, le guitariste offre aux titres de dEUS ce supplément d’âme qui fait les grands moments. Il se montre subtil quand il le faut, tranchant quand la chanson l’exige et complètement fou dès qu’un espace de liberté s’offre à lui. Et des espaces de libertés il en a sur cette tournée.

Le public ne s’y trompe pas : la vedette du moment chez dEUS, c’est bien Mauro Pawlowski. L’applaudimètre lors de son apparition sur la scène de l’AB jeudi soir l’atteste. Sa prestation vocale sur “The Architect” a enfoncé le clou avant le déluge d'” Instant Street”. Tout le monde a aussi remarqué son grand sourire et ses petits gestes d’attention à l’égard du public en quittant la scène après “Bad Timing” qui clôturait la soirée. Le guitariste était aux anges. Il a même assuré le service après-vente puisqu’il était au stand merchandising pour signer t-shirts et albums tout de suite après le concert.

Bref, dEUS à l’AB jeudi soir, c’était un sans-faute.

La setlist:

How to Replace It

Man of the House

Constant Now

Girls Keep Drinking

Must Have Been New

The Architect

W.C.S. (First Draft)

Dream Is a Giver

Pirates

Faux Bamboo

Instant Street

Fell Off the Floor, Man

Simple Pleasures

1989

Quatre mains

Sun Ra

Rappel: