Ne dites plus Alice mais Essyla

Deux ans plus tard, voici Alice de retour mais sous un autre nom. Sur scène désormais, c’est Essyla. Soit Alice à l’envers. Car la Perwézienne a lancé son projet solo. Première concrétisation : le single “Let You Go”, la découverte de la semaine à venir sur LN Radio.

Dès les premières mesures, la voix s’impose. Cette même voix qui lors de The Voice avait déjà démontré sa capacité à dompter tous les styles, qu’il s’agisse de pop, de rock, de ballades ou de soul. Sur les couplets, elle se fait profonde, sur les refrains elle est résolument ancrée dans la pop actuelle. Inutile de se demander pourquoi des producteurs et des DJs ont fait Essyla sur leurs productions.

Sur ce single, cette voix est servie par une composition électro totalement dans l’air du temps.

Un univers pop coloré et excentrique

Comme son titre l’indique, “Let You Go” est chantée en anglais. Rien d’étonnant pour une artiste qui a écouté jusqu’à plus soif les grandes voix du jazz, du rock, de la folk et du funk. Toutes venues des États-Unis, évidemment, car ça s’entend sur la chanson. Ça groove, ça s’envole puis ça se calme. Bref, on se laisse facilement emporter par cette voix puissante et charmeuse à la fois.

Mais Essyla n’a pas que les USA qui lui coulent dans ses veines et à travers ses cordes vocales. Elle a été biberonnée à la chanson française. Elle ne l’a jamais caché, c’est une amoureuse des lettres, de la poésie et de la langue française. Il nous revient d’ailleurs qu’elle écrit beaucoup. La suite de son projet proposera-t-elle du français dans les textes ?

Outre sa voix et le fait qu’elle chante tout le temps, Essyla se démarque également par son tempérament fantasque et l’univers aussi coloré qu’excentrique dans lequel elle a décidé d’inscrire son projet. La pochette du single fait un peu penser à Hoshi et à toute la déferlante pop actuelle qui fait le bonheur des ondes radio.