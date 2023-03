L’interprète de Perfect en a notamment profité pour revenir sur une période plus sombre de sa vie, où il était un consommateur assidu de drogues et d’alcool. "Si tous mes amis le font, ça ne doit pas être si terrible", expliquait-il après avoir commencé à en prendre lors d’un festival où il était alors âgé de 24 ans.

Avant d’en devenir addict. "J’en prenais de temps en temps. Puis c’est devenu une habitude. On en prend une fois par semaine, puis deux fois par semaine, puis une fois par jour, puis deux fois par jour, puis sans alcool. C’est devenu une mauvaise habitude".

Mais l’Anglais a eu deux déclics : la naissance de sa fille Lyra en 2020. Quelques semaines avant la naissance de leur premier enfant, son épouse Cherry lui a posé une question qui a changé son existence. "Si je perds les eaux, veux-tu vraiment que quelqu’un d’autre me conduise à l’hôpital?". Une phrase qui a résonné dans la tête du musicien. "Boire quelques bières, c’est une chose. Mais boire une bouteille de vodka, ça en est une autre. J’ai juste eu une prise de conscience. Je me suis dit. 'J’arrive dans la trentaine. Il est temps de grandir! Tu as fait la fête, tu as vécu toutes ces expériences. Contente-toi de ça et restes-en là’".

Avant de conclure. "J’aime le vin rouge et j’aime la bière. Je ne connais aucun vieux rocker qui ne soit pas ou alcoolique ou totalement sobre depuis de longues années, et je ne voulais devenir aucun des deux."

Quant à la drogue, c’est le décès de son ami et musicien Jamal Edwards, mort suite à une crise cardiaque due à la consommation de cocaïne. "Je ne toucherai plus jamais rien. C’est comme ça que Jamal est décédé, et ça serait un manque de respect à sa mémoire", avoue Ed Sheeran.

L’interprète de Photograph révèle également avoir contracté le covid à… plus de sept reprises. "À cause de mes nombreux voyages et de mes enfants".