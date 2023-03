Lujipeka: "Ça prend du temps de se trouver musicalement"

Ancien membre du collectif rennais Columbine, Lujipeka vole désormais de ses propres ailes. Son premier album a été enregistré pendant la crise sanitaire et la réédition a vu le jour durant sa tournée. Deux moments, deux ambiances. En sortant "Montagnes russes : menu XL", le rappeur français mêle subtilement sonorités pop et rap et pense s'être "trouvé musicalement".