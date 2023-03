"Pire que dégouté", "un an et demi que j’attends": les fans de Stromae dégoûtés et inquiets des concerts annulés

Tout de suite sont revenus en mémoires les souvenirs de 2015 quand le Maestro avait brutalement annulé ses concerts de Kinshasa et de Kigali. D’autant que le communiqué diffusé mardi soir précise : “Nous invitons le public à se rapprocher de leur point de vente pour le remboursement de leur billet”. Autrement, dit les trois dates dans le nord-est de la France sont purement et simplement annulées et non reportées.

Que s’est-il passé ? Impossible de le savoir. On se tait dans toutes les langues dans l’entourage proche comme lointain du chanteur. On le sait, sa communication est parfaitement cadenassée, il n’y a pas une fuite.





Le hic, c’est que cela ouvre la porte à toutes les interprétations. Car des possibilités de report de ces concerts, en théorie, il y en a lorsqu’on regarde le planning de la tournée de Stromae. Encore faut-il que les salles d’Amnéville et de Strasbourg soient libres. La logistique est aussi une contrainte très importante. Sur cette tournée, Stromae se déplace avec dix grands bras robotisés et autant d’écrans géants. Sans compte tout le reste. Difficile de transbahuter tout cela d’un coin à l’autre de l’Europe. Or, d’ici le mois de décembre, le chanteur a encore 46 dates de tournée à assurer (quatre ont été ajoutées il y a 10 semaines seulement !). Elles passent par la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie. Parmi celles-ci, cinq Palais 12 à Bruxelles, quatre stades à Lille et autant Défense Arena à Paris en juin et en décembre.

Tout semblait pourtant rouler pour l’interprète de “Papaoutai” qui a fêté ses 38 ans la semaine dernière. Reparti des Victoires de la musique avec les trophées du meilleur album et du meilleur artiste masculin en février, il a bouclé une tournée nord-américaine avec succès. De nombreuses dates étaient sold-out, dont deux Madison Square Garden à New York et quatre dates à Montréal.

La manche européenne du Multitude Tour a commencé le 4 mars avec quasiment que des salles affichant complet. C’était le cas pour les trois concerts annulés. Mi-mars, les trois soirs au Palais 12 de Bruxelles avaient manifestement comblé l’artiste comme on peut le constater sur ses réseaux. On se souvient cependant des propos qu’il avait confiés au Parisien au moment de son come-back après sept années de silence : “Je ne veux plus de surmenage”. Et dans le magazine Marianne , il avait raconté le cauchemar vécu à l’époque : “J’ai cru que j’avais basculé dans la folie, on m’a diagnostiqué une décompensation psychique. J’aurais pu faire une connerie, je n’étais plus moi-même”.

Les fans croisent les doigts pour que leur idole n’ait pas replongé dans l’enfer qu’il décrit si bien dans son tube portant le même titre. Verdict le 29 mars. Stromae est attendu à Nantes ce jour-là et le lendemain. Les concerts n’ont pas été annulés. En tout cas, pas pour le moment.

En attendant, à Strasbourg comme dans le nord-est de la France, les mines sont déconfites. Et encore, c’est peu dire à la vue des commentaires sur les réseaux sociaux : “Je suis pire que dégoûté”, “Laissez-moi dans le déni, ce concert n’est pas annulé”, “J’ai envie de pleurer” ou encore “Ça fait un an et demi que j’attends de voir Stromae. On était à J-1. Concert annulé. C’est pour m’achever ça”.