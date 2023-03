Quarante ans après son premier et unique album, Isabelle Adjani en ressortira un en novembre

L’existence de ce disque est un secret de Polichinelle. L’actrice a commencé à y travailler en 2006 avec Pascal Obispo. Il est cependant resté longtemps inachevé, remisé dans un tiroir du chanteur. L’an dernier, de passage dans les locaux de la DH, il avait confié avoir dépoussiéré le projet et s’y être remis en compagnie d’Isabelle Adjani. Il avait aussi annoncé une multitude de collaborations puisqu’il s’agit d’un disque de duos. “Vous allez être surpris”, avait-il ajouté sans en dire plus.

De fait, le casting dévoilé par Le Parisien impressionne. Sel, Youssou N’Dour, Simon Le Bon, chanteur de Duran Duran, David Sylvian, chanteur de Japan, et Peter Murphy, chanteur des ténébreux Bauhaus, sont de la partie. Ce n’est pas tout. Étienne Daho, Akhenaton, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel ont aussi répondu présent. On y trouvera également les regrettés Christophe, Daniel Darc, Philippe Pascal (de Marquis de Sade et Marc Seberg)…

Il a fallu 17 ans à Isabelle Adjani et Pascal Obispo pour finaliser le projet ! “Je l’ai fait écouter à Isabelle. Elle est heureuse, il sonne comme elle voulait”, dit-il au Parisien en ajoutant “C’est une des plus belles choses que j’ai faites de ma vie en musique”. Vivement novembre !